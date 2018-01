Toyota PLUS – Das neue Gebrauchtwagenprogramm

Toyota PLUS – Das neue Gebrauchtwagenprogramm. Der Gebrauchtwagenmarkt in Österreich steht für langfristiges Wachstum und hohe Absatzzahlen. Toyota reagiert auf diesen Trend mit einem eigenen, europaweiten Gebrauchtwagen-Programm: Toyota Plus wird mit Anfang 2018 in Österreich eingeführt und als eigene Marke etabliert. Ziel ist es, die Kernwerte von Toyota – herausragende Qualität und führende Hybrid-Kompetenz – auch im Gebrauchtwagenhandel nachhaltig zu verankern.

Breites Leistungsspektrum und hohe Standards

Mit umfangreichen Dienstleistungen und Leistungsversprechen, sowohl bei der Online-Suche als auch in den Niederlassungen, steht der Toyota Plus Partner für höchste Standards im Gebrauchtwagenkauf wie: bis zu 36 Monate Fahrzeuggarantie, Mobilitätsgarantie, 30-Punkte-Check, Technik-Check-Formular, Fahrzeugbewertung, Fahrzeugeintausch, Finanzierungsmöglichkeiten, Fahrzeug-Versicherungen, Beratung von Fachleuten, ausführliche Probefahrten, die größte Hybrid-Modellpalette, einen Hybrid Service Check und eine Onlinebörse neuester Generation.

Mit dem „Toyota Plus Gebrauchtwagen Outlet Wien-Nord“ in der Prager Straße 131 hat Toyota Plus in Wien-Floridsdorf einen ersten Musterbetrieb eröffnet. Eine großzügige Betriebsfläche von 3.300 Quadratmetern und eine Verkaufsfläche von 986 Quadratmetern bieten dafür ideale Voraussetzungen. Weitere Standorte in ganz Österreich folgen im Laufe des Jahres.

Die Online-Börse

Toyota Plus setzt eine Online-Fahrzeug-Börse der neuesten Generation ein, deren klare Menüführung und viele praktische Features eine schnelle, übersichtliche und userfreundliche Online-Gebrauchtwagensuche ermöglichen. Eine detaillierte Händler-Informationen inklusive Navigation zum Zielort runden das Serviceangebot ab. www.toyotaplus.at