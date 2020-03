Toyota – Proace City und Proace City Verso

Mit dem Toyota Proace City will der japanische Hersteller nun auch einen Fuß in die Tür zum immer lukrativer werdenden Markt der City-Kleintransporter bekommen. Schon die kürzere der beiden Versionen bietet das größte Ladevolumen des Segments: zwei Euro-Paletten passen hinein. Auch mit der Zuladung von 1000 kg und der maximalen Anhängelast von 1500 kg erweist er sich als ernst zu nehmendes Klein-Nutzfahrzeug.

Proace City

Um je nach Einsatzzweck den praktischsten Zugang zum Frachtraum des neuen Proace City zu ermöglichen, bietet Toyota für den Hochdachkombi zwei verschiedene Optionen an: eine nach oben aufschwingende Heckklappe inklusive eines Fensters, das sich öffnen lässt, sowie zwei asymmetrisch ausgelegte Türen. Mit dem intelligenten Beladungssensor findet das Rätselraten ein Ende, wie weit die maximale Zuladung bereits ausgeschöpft wurde oder ob der eigene Transporter schon überladen ist. Anhand der Kompression der Stoßdämpfer signalisiert das System, wenn 90 Prozent des Gewichtslimits erreicht sind. Wird die zulässige Zuladung überschritten, leuchtet im Instrumentenbrett ein Warnzeichen auf. Auf dem kurzen wie auf dem langen Radstand bietet die Kabine ein flexibel nutzbares Interieur mit bis zu sieben Sitzplätzen. Zusätzliche Ausstattungs-Features wie Panoramadach, Ambientebeleuchtung im Innenraum und Befestigungspunkte für Dachboxen ermöglichen Individualisierung und zusätzlichen Komfort.

Sechs Diesel- und Benziner-Motorisierungen decken ein breites Leistungsspektrum ab. Fortschrittliche Ausstattungsdetails wie Smart Active Vision, Rückfahrkamera, Totwinkel-Assistent und Toyota Traction Select und ein modernes Infotainmentsystem runden das Bild vom zeitgemäßen Fahrzeug ab. Der Proace City kann als einziger Transporter dieses Segments mit Head-up-Display ausgestattet werden.

Proace City Verso

Toyota bietet den Proace City auch als besonders flexiblen Personenwagen an, der sich für den beruflichen Einsatz ebenso anbietet wie für den Familienausflug mit bis zu sieben Personen. Der Proace City Verso ist in zwei Karosserielängen mit kurzem und langem Radstand verfügbar. In der zweiten Reihe haben die Kunden die Wahl: zwischen drei Einzelsitzen, die – ein Novum in dieser Klasse – jeweils über eine Isofix-Kindersitzbefestigung verfügen, und einer durchgehenden Sitzbank. Letztere lässt sich im Verhältnis 60:40 geteilt umklappen. Sowohl der Beifahrersitz als auch die drei Plätze dahinter können bei Bedarf flach im Fahrzeugboden versenkt werden. Die beiden Sitze in Reihe drei lassen sich komplett herausnehmen, um das Volumen des Laderaums zu optimieren.

