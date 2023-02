Toyota produziert Plug-in in Europa

Erstmals produziert Toyota mit Modellgeneration zwei des Crossover-Coupés einen Plug-in der Marke in Europa. Der neue Toyota C-HR läuft in der Türkei vom Band. Parallel zum Start der Fahrzeugproduktion in Sakarya errichtet Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) eine Montagelinie für Plug-in-Hybridbatterien. Ab Dezember 2023 sollen jährlich rund 75.000 Einheiten vor Ort in Sakarya entstehen. Dadurch entstehen im Werk 60 zusätzliche Arbeitsplätze.

Der Aufbau einer Batteriemontage ist ein strategischer Meilenstein für den fortschreitenden Elektrifizierungsprozess von Toyota. Rund 317 Millionen Euro investiert man in das Projekt. Dadurch steigen die Gesamtinvestitionen in das türkische Toyota Werk auf rund 2,3 Milliarden Euro. Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) will seine Produktionslinie verbessern und erweitern. Gleichzeitig will man die Voraussetzungen schaffen, um künftigen Anforderungen an Produktionsvielfalt und Flexibilität gerecht zu werden. (aum)

