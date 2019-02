Toyota Racing Series – Lucas Auer mit zwei Podiumsplätzen und einer Pole

Lucas Auer beendete die Castrol Racing Series beim Neuseelandfinale mit zwei Podiumsplätzen und Pole Position. Auf dem Manfeild Circuit gingen die Castrol Toyota Racing Series mit den letzten drei Läufen zu Ende. Red Bull-Junior Lucas Auer holte dabei zwei Podiumsplätze, stand im letzten Lauf auf Pole, und beendete die Meisterschaft hinter den beiden Lokalmatadoren Liam Lawson und Marcus Armstrong auf Rang drei.

Der 24jährige Tiroler startete am ersten Tag mit einem dritten Platz, nachdem er im Qualifying Probleme mit dem Luftdruck hatte. Noch besser lief es vorerst am Sonntag. Beim zweiten Rennen fuhr er nach starker Leistung von Rang 6 noch auf Platz 2, dazu holte er im letzten Qualifying für den New Zealand Grand Prix noch die Pole Position.

Pech im GP

Im GP erwischte Auer dann aber keinen guten Start, er verlor einen Platz. Dann kam noch Pech dazu, als wenig später der Öldruck in die Höhe schnellte. Das bedeutete einen eklatanten Verlust der Motor-Leistung. In der Folge konnte der Kufsteiner die Gegnerschaft nicht mehr halten. Bei einem der Überholmanöver kam es noch zu einer Feindberührung, die mit einem vorzeitigen Aus endete.

Lucas Auer: „Wenn ich die letzten Wochen kurz Revue passieren lasse muss ich sagen, dass in der Meisterschaft weit mehr möglich gewesen wäre. In Summe waren es aber zu viele technische Probleme, die wir hatten.“

