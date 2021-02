Toyota – RAV4 als Black Edition

Der Toyota RAV4 kommt als Black Edition. Und er ist zu Preisen ab 47.390 Euro sofort bestellbar. Die Black Edition des RAV4 verbindet eine hochwertige Ausstattung mit auffälligen schwarzen Design-Akzenten. Neben einer tiefschwarzen Lackierung sind etwa auch Frontgrill, Unterfahrschutz und die 19 Zoll-Alus in Schwarz gehalten. Am Heck verbindet eine schwarze Zierleiste die Rückleuchten. Im Innenraum finden sich am Armaturenbrett und an den Sitzen graue Ziernähte. Die harmonieren perfekt mit dem schwarzen Dachhimmel.

Aufbauend auf der beliebten Ausstattungslinie Style, verfügt der Toyota RAV4 als Black Edition außerdem serienmäßig über das Driver Assist Paket. Mit Spurwechselassistent, Rückfahrassistent Querverkehrswarner, sowie intelligenten Einparksensoren vorne und hinten. Mit automatischer Bremsfunktion, induktiver Ladestation für Mobiltelefone mit Qi-System und Smart Innenrückspiegel. Ebenfalls in Serie: Das Winterpaket mit Scheinwerferreinigung, Windschutzscheibenheizung, beheiztem Lenkrad und beheizten Spritzdüsen der Scheibenwaschanlage.

Den Vortrieb der Toyota RAV4 Black Edition besorgt der bewährte Hybridantrieb. Die Kombination aus 2,5-Liter-Benziner und E-Motor entwickelt 160 kW/218 PS. In Verbindung mit dem adaptiven Allradantrieb AWD-i klettert die Systemleistung auf 163 kW/222 PS. Beide Varianten zeichnet ihre Effizienz aus. Mit einem WLTP-Verbrauch von 5,8 und 5,9 Liter.

Die Preise: Der RAV4 2,5 Hybrid 2WD Black Edition ist ab 47.390 Euro und der RAV4 2,5 Hybrid AWD-i Black Edition ab 50.990 Euro zu haben.

