Toyota – RAV4 aufgepeppt

Toyota hat den RAV4 mit der Modellvariante Adventure aufgepeppt. Die ab dem ersten Quartal nächsten Jahres erhältliche Version hat einen ganz in Schwarz gehaltenen Kühlergrill. Der nimmt auch das sonst auf der Motorhaube positionierte Markenemblem auf.

Außerdem hat er schwarz umrandete Nebelscheinwerfer und einen silberfarbenen Unterbodenschutz. Dazu kommen verbreiterte Radkästen und mattgraue 19-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Der RAV4 Adventure hat eine Zweifarblackierung in Urban Khaki mit Dach, A-Säulen und Heckspoiler in Grau. Eine Hommage an den klassischen Toyota FJ40 Land Cruiser.

Im Innenraum gibt es spezielle schwarze Sitzpolster in Ledernachbildung. Mit tief abgesteppten Rückenpartien und Sitzflächen sowie orangen Ziernähten.

