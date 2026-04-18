Toyota schärft den Yaris Cross

Toyota schärft den Yaris Cross – Europas meistverkauftes B-SUV wird noch attraktiver: Der geliftete Toyota Yaris Cross präsentiert sich mit markanter Frontpartie, hochwertigen Materialien und frischen Farben.

Seit 2021 ist der Yaris Cross das meistverkaufte Modell im B-SUV-Segment in Europa. Allein im letzten Jahr wurden 200.000 Einheiten verkauft. Nun folgt das Update: Eine schärfere Front mit wabenförmigem Grill in Wagenfarbe, LED-Scheinwerfern und optionale 18-Zoll-Felgen verleihen dem Fahrzeug mehr Präsenz. Neue Farben wie Precious Bronze – zweifarbig – und Celestite Grey runden das Styling ab. Bestellstart für den in Nordfrankreich gebauten Yaris Cross ist im Sommer 2026, die Auslieferung erfolgt im September.

Im Innenraum gehören ab der mittleren Teamplayer-Ausstattung nun serienmäßig sportlich konturierte Vordersitze dazu, die zuvor ausschließlich der höheren Variante vorbehalten waren. Sie sollen für mehr Komfort und optimalen Seitenhalt sorgen. Einen edlen Eindruck vermitteln außerdem platinfärbige Dekoreinlagen an den Türverkleidungen.

Für die bessere Ausstattungsvariante wird eine hochwertige Ledernachbildung mit kontrastierenden Akzenten an Sitzschultern und -polstern eingeführt. Hierfür verwendet Toyota ein neues Material namens Sakuratouch. Es besteht zu mehr als 40 Prozent aus pflanzlichem PVC, das aus Nebenprodukten der Holzverarbeitung gewonnen wird, sowie aus Korkabfällen und recyceltem PET. Im Vergleich zu echtem Leder konnten die CO2-Emissionen bei der Materialherstellung um 95 Prozent verringert werden.

Das sportliche Topmodell Yaris Cross GR Sport verfügt über exklusive Designmerkmale innen und außen sowie über ein speziell abgestimmtes Fahrwerk mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern in polierter Optik. Zur Serienausstattung gehören unter anderem Veloursleder-Sitze, eine Ambientebeleuchtung, ein kabelloses Smartphone-Ladegerät, ein Totwinkelassistent sowie eine elektrische Heckklappe mit Kicksensor.

Für den Antrieb sind weiterhin zwei Vollhybride zuständig. Den Einstieg mit einer Systemleistung von 116 PS gibt es für die Linie Pure, den Top-Antrieb mit 130 PS für die höheren Ausstattungsvarianten. Der Yaris Cross GR Sport ist dagegen ausschließlich in Verbindung mit dem 130-PS-starken Hybrid mit Vorderradantrieb erhältlich. hak