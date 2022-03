Toyota setzt auf elektrische Zukunft

Mit dem bZ4X der im Sommer auf den Markt kommt setzt setzt auch Toyota voll auf eine elektrische Zukunft. Hinter dem sperrigen Modellnamen verbirgt sich eine Botschaft. Das „bZ“ steht für beyond Zero, für eine nachhaltige Null-Emissions-Zukunft. Der 4er steht für die Größe, und das „X“ für die Geländetauglichkeit des Modells. Der bZ4X soll eine Reichweite von rund 500 Kilometern erreichen und ist an der passenden Ladestation in einer halben Stunde aufgeladen.

Bis zum Jahr 2025 plant der Konzern, weltweit 5,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen. Um das zu erreichen, führt man mehr als 70 elektrifizierte Modelle ein. Darunter 15 lokal emissionsfreie Brennstoffzellen- oder reine Elektroautos. Bis zum Jahr 2030 sind 30 vollelektrische Modelle geplant.

Corolla Cross und Mirai

Neben dem bZ4X lässt Toyota heuer den Corolla Cross mit Hybridantrieb auf den Markt rollen. Der geräumige Kompakt-SUV rundet das Angebot in diesem Segment ab. Außerdem steht demnächst der Aygo Cross bei den Händlern, ein „Lifestyle-Crossover im A-Segment“. Die Technologie-Vielfalt rundet schließlich die Limousine Mirai (japanisch für Zukunft) mit Brennstoffzellenantrieb ab. Die Brennstoffzelle ist für Toyota allerdings nicht allein ein Antrieb für Pkw, sondern auch für Busse, Lastwagen, Züge und Schiffe oder geräuschlose Notstromaggregate.

GR 86 so gut wie ausverkauft

Neben nachhaltigen Modellen kommen aus Japan auch Autos wie der GR 86 als Teil einer Sportwagen-Palette. Schließlich ist Konzernchef Akio Toyoda begeisterter Motorsportfreund. Und er hat seinem Konzern schon vor einiger Zeit verordnet, emotionale Modelle anzubieten. Allerdings ist der GR 86 wahrscheinlich der letzte seiner Art, und die Interessenten müssen schnell sein. „Unsere Jahresproduktion von etwas mehr als 400 Fahrzeugen ist nahezu ausverkauft“, so ein Toyota-Verantwortlicher. Das die Marke Vertrauen in ihre Produkte hat, zeigt auch die neue Zehn-Jahres-Garantie (oder 160.000 Kilometer) für die Modelle. Voraussetzung ist lediglich eine jährliche Inspektion.

Auch Lexus, die Premiummarke von Toyota setzt auf die elektrische Zukunft. Bis 2030 ist auch Lexus eine vollelektrische Marke sein. Im vergangenen Jahr setzte die Marke 72.000 Autos in Europa ab, diese Zahl soll in den kommenden drei Jahren auf 130.000 Exemplare wachsen. Der RZ 450e kommt noch heuer als vollelektrisches SUV auf einer eigenen Plattform in den Handel.

