Toyota steigert heuer Marktanteil

Bei heuer allgemein rückläufiger Tendenz der Neuzulassungen steigert Toyota seinen Marktanteil. Im November sind die Pkw-Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit -13,8 % wieder etwas stärker gesunken, als im Oktober. Kumuliert beträgt der Rückgang 26,6 %. So gab es von Jänner bis November 2020 insgesamt 224.968 neu zugelassene Pkw.

Toyota-Marktanteil über dem Vorjahr

Im stark sinkenden Neuwagenmarkt steigert Toyota heuer seinen Marktanteil von Jänner bis November auf 2,3 %. 2019 waren es 2,1 %. Man erreichte 5.112 Neuzulassungen. Sehr gut entwickeln sich die Verkaufszahlen, die sich in den aktuellen Neuzulassungen noch nicht widerspiegeln. Sehr hohes Kundeninteresse gibt es vor allem bei den Modellen Hilux, Yaris und Corolla.

Top beim CO 2 -Flottenausstoß

Der hohe Hybrid-Anteil bei Toyota – über 60 % aller verkauften Toyota in Österreich – ergibt auch eine Top-Platzierung im österreichischen CO 2 -Ranking. Toyota erreicht mit durchschnittlichen 100 g/km CO 2 – nach NEFZ – Platz 5 von insgesamt 50 gelisteten Marken. Dabei sind E-Fahrzeuge bei den Mitbewerbern mit eingerechnet. Toyota erreicht diese Top-Platzierung sogar noch ohne ein einziges E-Fahrzeug. Auch Lexus setzt auf diese alternative und innovative Hybridtechnologie. Nahezu 100 % der Lexus sind Hybridfahrzeuge. Mit durchschnittlich 118 g/km CO 2 – Flottenausstoß nach NEFZ. Ergibt Platz 3 unter den Premiumanbietern. Ebenfalls ohne ein einziges E-Fahrzeug.

