Toyota treibt Hybridkomponenten-Fertigung voran

In seinem polnischen Werk Wałbrzychin treibt Toyota seine Hybridkomponenten-Fertigung weiter voran. Man hat eine zweite Fertigungslinie für die neueste Generation des 1,5-Liter-Benzinmotors in Betrieb genommen. Er kommt zusammen mit dem ebenfalls in Polen produzierten Hybridgetriebe im Yaris und Yaris Cross zum Einsatz. Das Unternehmen hat binnen drei Jahren in seinem beiden polnischen Werken sechs Produktionslinien für Hybridantriebe aufgebaut. Die Kapazitäten sind damit um 76 Prozent gestiegen. Inzwischen baut Toyota in den Standorten außerdem auch Motor-Generatoren.

Toyota beschäftigt rund 3.300 Menschen an den beiden niederschlesischen Standorten Walbrzych und Jelcz-Lazkowice. Neben den Motoren und Getrieben für Hybridantriebe stellt man auch 1,0-Liter-Benzinmotoren sowie manuelle und halbautomatische Getriebe her. Die Werke beliefern Montagewerke von Toyota und Lotus in der Tschechischen Republik, Großbritannien, Frankreich, der Türkei und Russland. Und außerhalb Europas in Südafrika und Japan.

