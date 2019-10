Toyota überzeugt mit Langzeitqualität

Beim aktuellen Gebrauchtwagenreport des GTÜ überzeugt Toyota mit Langzeitqualität.

Es wurden fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet. Die Modelle der Japaner, insbesondere die älteren Jahrgänge, erwiesen sich als überdurchschnittlich mängelarm. Gerade der Prius und Prius Plus belegte bei den über neunjährigen die ersten Plätze der Kompaktklasse. Auch der Verso und iQ sind deutlich haltbarer als die Konkurrenz. Sie landeten in ihrer Kategorie auf Platz ein bei den Acht- bis Neunjährigen. Auch über neun Jahre konnten sie sich in den oberen Rängen ansiedeln.

Der GTÜ untersucht jährlich bis zu 250 Pkw-Modelle. Dabei werden die Fahrzeuge sowohl nach Segment wie auch nach Altersklasse verglichen. Dadurch zeigt sich ein aussagekräftiges Bild über die Dauerhaltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit ab. Es ist eine objektive Orientierungshilfe nicht nur für Gebrauchtwagenkäufer, sondern auch für Neuwageninteressenten.

