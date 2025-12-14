Toyota Urban Cruiser – City tauglich

Toyota Urban Cruiser – City tauglich – Mit dem Urban Cruiser bringt Toyota im vierten Quartal des Jahres sein erstes kompaktes Elektroauto zu Preisen ab 35.990,00 Euro auf den Markt. Es stehen drei Varianten zur Auswahl: eine Version mit Vorderradantrieb und 49-kWh-Batterie sowie Front- und Allradversionen mit einer 61-kWh-Batterie. In der stärksten Ausführung erreicht der Urban Cruiser eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 426 Kilometern.

Der Urban Cruiser hat eine neu entwickelte elektrische Antriebseinheit, die es mit 106 kW/144 PS, 128 kW/174 PS und in einer Allradausführung mit 135 kW/184 PS geben wird. Das Fahrzeug verfügt über einen „My Room“-Modus: Während des Ladens lassen sich so Klimaanlage und Audiosystem weiter nutzen. Er bietet mit 2,70 Metern einen 14 Zentimeter längeren Radstand als der Yaris Cross. Das niedrig angesetzte Armaturenbrett verstärkt das Raumgefühl. Zwei hochauflösende Displays – ein 10,25-Zoll-Kombiinstrument und ein 10,1 Zoll großer Multimedia-Touchscreen – sind optisch zu einer Display-Einheit verschmolzen und lassen sich individuell konfigurieren. Um die Sicht auf das digitale Kombiinstrument zu verbessern, ist das Lenkrad oben leicht abgeflacht. Durch ein vereinfachtes Design wurden einige Bedienelemente von physischen Schaltern auf die zentrale Multimedia-Touchscreen-Steuerung verlagert, darunter auch die Sitzheizung. Die Klimaanlage lässt sich entweder über Tasten oder über den Touchscreen bedienen. Über die „My Toyota“-App lassen sich Funktionen wie Batterieladung, Reichweitencheck, Vorklimatisierung und Türverriegelung bequem per Fernzugriff steuern.

Variabilität & Ladegrößen

Der Innenraum ist in Schwarz und Dunkelgrau gehalten, mit Stoffbezügen oder einer Kombination aus Stoff und hochwertigem Kunstleder für die höhere Ausstattungslinie. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt eine Ambientebeleuchtung, die in zwölf Farben und sieben Helligkeitsstufen eingestellt werden kann und Türverkleidungen sowie die Ablage in der Konsole hervorhebt. Dank verschiebbarer Rückbank kann der Abstand zu den Vordersitzen im Bereich von 690 bis 850 Millimetern eingestellt werden – letzteres entspricht dem Niveau deutlich größerer SUV. Die Rücksitze sind im Verhältnis 40:20:40 geteilt umklappbar und lassen sich auch neigen. Das Gepäckabteil fasst je nach Position der hinteren Sitze 238 bis 306 Liter, bei umgeklappten Rückenlehnen sind es 562 Liter bis zur Fensterunterkante.

Zur serienmäßigen Sicherheitsausstattung gehören unter anderem das PreCollision-System mit Erkennung von Fahrzeugen, Radfahrern, Fußgängern und Motorrädern, der Spurhalte- und Spurverfolgungsassistent, Verkehrszeichenerkennung, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Fernlichtassistent, Rückfahrkamera und Rückfahrassistent mit Querverkehrswarner.