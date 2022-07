Toyota – Wasserstoffverbrennungsmotor für schwere Nutzfahrzeuge

Toyota arbeitet an einem Wasserstoffverbrennungsmotor für schwere Nutzfahrzeuge. Bei der Entwicklung kooperiert man mit Isuzu und Hino. Weiters mit dem Zulieferer Denso und der Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT).

Ziel ist die Verwendung von Wasserstoff in Verbrennungsmotoren anstelle von fossilem Kraftstoff. Toyota testet die Technik bereits seit gut einem Jahr in Sportwagen der japanischen Rennserie Super Taikyu. Jetzt möchte Toyota den Wasserstoffverbrennungsmotor gemeinsam mit den vier Partnern für schwere Nutzfahrzeuge in Angriff nehmen. Auch der deutsche Motorenhersteller Deutz entwickelt derzeit einen derartigen Antrieb für Lkw und Busse. (aum)

