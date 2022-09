Toyota Yaris Cross als GR Sport

Jetzt kommt auch der Yaris Cross von Toyota als GR Sport. Toyota treibt die Erweiterung seines sportlichen Modellprogramms weiter voran. Demnächst kann man auch den Yaris Cross als GR Sport im Vorverkauf bestellen. Das neue Topmodell der Baureihe zeichnet sich durch eine neu abgestimmte Fahrwerksaufhängung und polierte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen aus.

Weitere Merkmale sind ein neuer Heckdiffusor, der Kühlergrill mit exklusivem schwarzem Gittermuster im „Hot Stamp“-Stil sowie „Gazoo Racing“-Plaketten.

Das Interieur prägen Ultrasuede-Sportsitze sind mit grauer Velourledernachbildung und mehrstufiger Sitzheizung. Dazu kommen rote Akzentnähte auf Lenkrad und Schalthebel. Sowie Logos am Lenkrad, Kopfstützen, Startknopf und Instrumentenanzeige. Zusätzlich gibt es Einsätze in dunklem Silber in den Türen und der Instrumententafel.

Wie alle Modelle der Sportlinie ist der Yaris Cross GR Sport in der exklusiven Außenfarbe Dynamic Grey erhältlich. Die bietet Toyota als Zweifarblackierung mit schwarzen Akzenten an. Preise kommunizierte Toyota noch nicht. (aum)

