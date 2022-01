Toyota Yaris GR – Barracuda meets Giacuzzo

Barracuda & Giacuzzo – Toyotas WRC-Hot Hatch GR Yaris auf Dragoons. Nachdem zeitweise quasi alle sportlich-emotionalen Modelle aus dem Toyota-

Portfolio verschwunden waren, besserte sich die Lage mittlerweile wieder deutlich.

Neben dem GT86, dessen Nachfolger GR 86 in den Startlöchern steht, und dem GR Supra sorgt der krawallige GR Yaris für Aufsehen und

Herzrasen bei Petrolheads. Der als WRC-Homologations-Fahrzeug entwickelte Dreitürer verspricht mit 261 PS und Allradantrieb reichlich Fahrspaß. Ein Exemplar des rasantes Kraftzwergs wurde nun durch JMS Fahrzeugteile und Giacuzzo als Gemeinschaftsprojekt veredelt. An den Achsen des GR Yaris sind hochwertiger Barracuda Racing Wheels montiert: Es handelt sich um die im gewichtssparenden Flow Forming-Verfahren hergestellten Dragoon-

Felgen aus der „Ultralight Series“ mit Finish in Highgloss Bronze. Letzteres passt hervorragend zum Rallye-Styling des Toyotas. Die Räder messen 8,5×19 Zoll für 399 Euro rundum, die zugehörige Bereifungen 235/35ZR19. Für die ergänzende Tieferlegung der Karosserie sorgt ein KW Clubsport-Gewindefahrwerk.

Das Team von Giacuzzo rüstete den strahlend weißen GR Yaris ergänzend mit seinem passenden Bodykit aus: Er besteht aus einer Frontspoilerlippe

um 289 Euro, Seitenschwellern um 469 Euro, einem glanzschwarzen Racing- Dachflügel für 439 Euro sowie einem Heckdiffusor ab 319 Euro. Für alle Teile

liegt ein zugehöriges Teilegutachten vor. Abrundend erhielt der Hot Hatch Giacuzzos Klappen-Abgasanlage.

Weitere Infos unter http://www.giacuzzo.com

