Toyota Yaris „GRMN“ -WRC Renner für die Straße

Toyota bringt im Zuge des WRC Comebacks einen streng limitierten Yaris mit 212 Kompressor-PS auf die Straße. Nomen est Omen: Nur 25 Stück kommen um 33.940€ nach Österreich. Spoileralarm: Er ist bereits ausverkauft. Grummel.

GRMN – Ein grummeliger Yaris?

Die Typenbezeichnung GRMN des flinken Yaris rührt von Toyotas Rennsportabteilung Gazoo Racing – GR – her. MN steht für „Master of Nürburgring“ und soll auf die gute Rundenzeit in der grünen Hölle hinweisen. Er wurde auch dort entwickelt und abgestimmt. Kein Wunder, denn sein 1,8 Liter Motor – in Kooperation mit Lotus entsprungen – wird mittels Kompressor zwangsbeatmet. Dadurch liefert er 212PS sowie ein maximales Drehmoment von 250Nm bei 4800/min. Mehr als ein Polo GTI mit seinen 200PS.

Kompromisslos: Leicht und tief

Im Gegensatz zum Polo geht der Yaris keine Kompromisse ein. Mit einem Leergewicht von 1135kg – trott versteifter Karosserie sowie schwerem Antriebsstrang – ergibt sich ein Leistungsgewicht von 5,35kg pro PS. Bestwert in der Klasse. Für den Sprint von 0 auf 100km/h vergehen gerade einmal 6,4 Sekunden. Bei 230 km/h wird der Vortrieb elektronisch eingebremst. Ein höheres Spitzentempo hätte mehr Spoiler erfordert. Dadurch wäre der kleine Renner schwerer und teurer geworden. Dem Fahrspaß tut dies keinen Abbruch, der schnelle Geradeaus-Kurs ist ohnehin nicht seine Lieblingsdisziplin. Aber sobald die Strecke kurvig wird, wittert er Morgenluft. Die Lenkung spielt dabei präzise und feinfühlig mit, die Karosserie bewegt sich dank straffer Sport-Stoßdämpfer von Sachs und einem um 2,5 Zentimeter tiefergelegtem Fahrwerk kaum. Wank- oder Nickbewegungen unterbindet beides nahezu vollkommen.

Die Ergonomie ist nicht jedermans Sache

Die Schalensitze geben vorzüglichen Seitenhalt und finden dennoch nicht zur perfekten Sitzposition. Die Lehne kann nur in Rasten justiert werden und die Höheneinstellung lässt sich nicht weit genug nach unten hebeln. Vor allem aber fehlt es dem kleinen und handschmeichelnd umlederten Lenkrad an axialem Weg in Richtung Fahrer. Das entspricht der Konfiguration des zivilen Yaris, zu aufwendig, zu teuer sei eine Umrüstung für eine bessere Haltung am Volant gewesen, heißt es. Dafür gibt es kleine Gimmicks, die weniger kosten. Die 12-Uhr Markierung des Lenkrades mit einer breiten roten Naht gehört zu ihnen.

Bedingt Alltagstauglich

Das Sechsgang-Getriebe lässt sich weich und genau schalten. Schnelle Gangwechsel sind so kein Problem. Dank Kompressor geht auch bei niedriger Drehzahl was weiter. Allerdings könnte der kernige Auspuffsound auf Dauer nerven – für die Langstrecke ist das nichts. Auch ist der Verbrauch mit durchschnittlich 7,5 Litern Super plus recht hoch.

Interessenten müssen warten können oder Connections haben

Der Kraftzwerg wird in einer limitierten Auflage von 600 Stück gebaut, 400 davon kommen nach Europa und ganze 25 Stück sind für Österreich vorgesehen. Alle 25 Stück sind aber bereits reserviert. Die meisten werden wohl bei Toyota Händlern im Schauraum landen. Man hat zurzeit nur die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Oder man hat Glück und kennt einen dieser Händler.

Weitere Innformationen auf der Seite von Toyota Österreich

www.toyota.at/yaris-grmn

Daten Toyota Yaris GRMN

Länge x Breite x Höhe (m): 3,95 x 1,70x 1,51

Radstand (m): 2,51

Motor: R4-Benziner, 1789 ccm, Kompressor, Direkteinspritzung

Leistung: 156 kW / 212 PS bei 6800 U/min

Max. Drehmoment: 250 Nm bei 4800 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,4 Sek.

ECE-Durchschnittsverbrauch: 7,5 Liter

CO2-Emissionen: 170 g/km (Euro 6b)

Leergewicht / Zuladung: 1135 kg / 410 kg

Kofferraumvolumen: 286–758 Liter

Max. Anhängelast: n.a.

Wendekreis: 10,6 m

Bereifung: 205/45 R17

Luftwiderstandsbeiwert: 0,31

Preis: 33.940 Euro