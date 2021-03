Toyota Yaris – Karriere eines Kleinwagens

Mit dem Toyota Yaris demonstrieren die Japaner eindrucksvoll die Karriere eines Kleinwagens. War doch schon die erste Generation des Yaris vor 21 Jahren „Car of the Year“. Und so nebenbei war damals auch der 1,0-Liter-Motor „Engine of the Year. Und auch heuer holte sich der Kleine die begehrte Auszeichnung „Auto des Jahres 2021“.

Wie es begann

1999 hat Toyota den Yaris in Europa eingeführt. Es war das erste Modell, das man im europäischen Designzentrum von Toyota in Frankreich entworfen hatte. Ab 2001 hat Toyota den Kleinwagen dann auch im neu eröffneten Werk in Valenciennes produziert. Das Konzept „kurz und hoch“ sorgte in dem 3,61 Meter kurzen Yaris für eine etwas erhöhte Sitzposition. Mit gutem Rundumblick. Das schmälerte seine sportlichen Talente aber nicht.

Im „Toyota Yaris Cup“ bot er Nachwuchsfahrern eine Plattform. Und er setzte auch auf der Straße dynamische Akzente. Etwa mit dem 2001 eingeführten Yaris TS mit 78 kW/106 PS. Zweckmäßigkeit war dagegen die Devise des Minivans Yaris Verso. Der bot mit seinen im Boden versenkbaren Rücksitzen fast 2.000 Liter Stauvolumen.

Der erste Toyota Yaris fand in Europa rund 1,2 Millionen Käufer. Ende 2005 hat ihn die nächste Generation abgelöst. Die erreichte als erstes B-Segment-Auto fünf Sterne im Euro-NCAP-Crashtest. Als Novum in der Klasse bot der Yaris damals einen Fahrer-Knieairbag. Mit dem Nachfolgemodell zog 2012 die Hybridtechnik in die Kleinwagenklasse ein.

Aber auch die sportlichen Talente blieben erhalten. 2018 gewann Toyota mit dem Yaris WRC die Herstellerwertung in der Rallye-Weltmeisterschaft. 2019 und 2020 folgte jeweils der Fahrer-Titel. Das World Rally Car inspirierte 2018 auch die Entwicklung des in Europa auf 400 Stück limitierten Editionsmodells Yaris GRMN mit 212 PS, das sofort ausverkauft war.

Sein Erbe tritt bei Europas Auto des Jahres 2021 der GR Yaris an – mit noch einmal 49 PS mehr. Der Toyota Yaris hat so auf mehreren technischen und sportlichen Ebenen die Karriere eines Kleinwagens vollzogen.

Über vier Millionen Yaris haben inzwischen das Werk in Frankreich verlassen. Mit dem Cross kommt in Kürze eine weitere Variante des erfolgreichen Kleinen hinzu.

