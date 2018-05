Trauer um Angelika Kresch

Trauer um Angelika Kresch. Angelika Kresch, die Remus-Sebring Geschäftsführerin ist Freitag ihrer schweren Krankheit erlegen, gegen die sie bis zuletzt mit der gleichen Energie kämpfte, mit der sie das Unternehmen – heute Weltmarktführer – aufbaute und über Jahrzehnte mit Geschick und Unternehmergeist im internationalen Wettbewerb erfolgreich machte.

Eine Erfolgsgeschichte

Gemeinsam mit Ehemann Otto Kresch bildete sie privat und beruflich ein Dreamteam. 1990 erfolgte der Schritt in die Selbstständigkeit, man gründete die Firma Remus Innovation. Innerhalb von vier Jahren eroberte der Remus-Wolf durch beharrlichen und innovativen Dauereinsatz seiner Gründer den Weltmarkt für Sportauspuffanlagen. 1997 dann der Kauf des ehemaligen Dienstgebers Sebring. Mit Sebring gelang die Erschließung eines neuen Geschäftsfeldes: der Premium Erstausstattung mit Kunden wie Porsche, Ducati, McLaren und Mercedes. 2011 wurde der Carbonspezialist XeNTIS übernommen, ein Jahr später folgte die Gründung der Produktionsstätte in Bosnien und 2013 wurde die Remus Vertriebsgesellschaft in den USA gegründet. Die heutige Remus-Sebring-Gruppe hat an drei Produktionsstandorten über 700 Mitarbeiter.

Power-Frau Angelika Kresch



Privat liebte Angelika Kresch schnelle Autos. Ob als Co-Pilotin beim Rallyefahren, wo sie an der Seite von Kris Rosenberger den Staatsmeistertitel holte, im Eiskanal oder beim Fallschirmspringen. Power und Durchhaltevermögen hat man Angelika Kresch angesehen. Beruflich wurde sie zu einem maßgeblichen Motor der steirischen Wirtschaftsszene.

Zahlreiche Auszeichnungen

Ihr Schaffen brachte unzählige Auszeichnungen mit sich: 2001 wurde Angelika Kresch zur „Business Woman of the Year“ gewählt, erhielt neben anderen Auszeichnungen 2004 den „Großen Josef-Krainer-Preis“ des Landes Steiermark. Im Jänner 2018 wurde ihr gemeinsam mit Ehemann Otto Kresch von LH Hermann Schützenhöfer das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark für ihr Lebenswerk überreicht.

Als Gattin, Mutter und Großmutter, herausragende Unternehmerin und Visionärin hat Angelika Kresch nicht nur alles versucht, sie hat auch alles gegeben.

Eine Große ist von uns gegangen.