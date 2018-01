Trends der Automobilbranche – Wie fahren wir in der Zukunft Auto?

Trends der Automobilbranche – Wie fahren wir in der Zukunft Auto? Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Gesten- und Sprachsteuerung, intelligente Reifen oder doch ein autonomes Fahrzeug? Was sind die Trends der Automobilbranche? Wir wollten wissen, wie die Zukunft des weltweit beliebtesten Transportmittels aussieht und haben die Trends der Zukunft in einer interaktiven Infografik zusammengefasst.

Wie bewegen wir uns in Zukunft fort?

Solarzellendach: Auto ist mit 7,5 Quadratmetern mit Solarzellen überzogen

Türen, Dach und Motorhaube sind mit Solarzellen bedeckt

Solarzellen befinden sich unter einer stoßsicheren Kunststoffschicht

Je nach Sonneneinstrahlung soll die damit erreichte Energie ausreichen, um eine zusätzliche Reichweite von bis zu 30 Kilometern zu erzielen

Soll 2018 gebaut werden Gesten- und Sprachsteuerung: Systeme, welche es möglich machen, via Drehbewegungen mit dem Finger die Musik leiser zu stellen, mit Winken eingehende Anrufe anzunehmen oder den Sitz zu verstellen

Funktionsweise: Sensoren & Deckkamera befinden sich im Fahrzeug, die die Handbewegungen im Bereich rechts neben dem Lenkrad registrieren und weitergeben http://www.autohaus-weigl.de/gestensteuerung/

BMW hat dies bereits umgesetzt: 4 Bewegungen sind festgelegt, ein Tippen mit einem Finger in die Luft z.B. um einen Anruf anzunehmen, seitliches Wischen mit der ganzen Hand ihn abzulehnen, Kreis in die Luft: Lautstärke regeln (links leiser, rechts lauter)

Kameras und Sensoren erkennen die Augen- (Eye-Tracking), Hand- und Fingerbewegungen und setzen die Wünsche des Fahrers um -> wird erkannt, was der Fahrer mit seiner aktuellen Blickrichtung überhaupt erfassen kann Frontscheibe: Müdigkeitserkennung: http://www.meinauto.de/lp-muedigkeitserkennung-autosicherheit - Lenkverhalten am aussagekräftigsten: lenkt der Fahrer längere Zeit nicht und korrigiert dann abrupt, kann dies ein Zeichen für Müdigkeit sein - System erfasst Geschwindigkeit, Längs- und Querbeschleunigung, Blinker- und Pedalbetätigungen

(verbesserte) Head-up Display; - erscheinen Anzeigen, die wie ein Navigationspfeil oder die Geschwindigkeit in 3D-Qualität im Sichtfeld es Fahrers anzeigen

Augmented Reality: Warnungen werden direkt auf der Straße markiert, Windschutzscheibe wird in Fahrtpausen zur Leinwand (Filme, E-Mails etc.)

Displays: Leuchtdioden (OLEDs) ermöglichen hohe Kontraste, brilliante Farben und gestochen scharf Bilder aus jedem Blickwinkel, sind sehr dünn & transparent

flexible und formbare Displays -> lassen sich in Amaturenbretter, Türen oder Sitze integrieren, Form ist frei gestaltbar und kann nahtlos an die Umgebung angepasst werden

Perleffekt: - Regensensor: Bei Regen, wird via Sensor eine entsprechende Aktion eingeleitet - Benetzung der Oberfläche wird erfasst - automatisches Schließen von Fenstern & Türen Lenkrad / autonomes Fahren: Auto wird System gesteuert

Infrarot Sensoren erkennen wo der Fahrer seine Hände hat. So kann dieser mit den Fingern Radio oder Anrufe kontrollieren, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. (http://www.spiegel.de/auto/aktuell/ces-bedienkonzepte-fuers-auto-das-lenkrad-der-zukunft-a-1129311.html)

Kosten für die Technik: Daimler verlangt um die 4000€, Tesla ca. 6000-8000€ (https://www.enbw.com/blog/wann-kommt-eigentlich-autonomes-fahren/) Kosten allg. zwischen 5000 und 10000 Euro

Funktionsweise / technische Grundlagen: Kameras sind Grundvoraussetzung (https://www.computerwoche.de/a/was-steckt-hinter-dem-autonomen-fahren,3221168) Mono- (bilden Umwelt nur begrenzt räuml. ab, Reichweite 150 m) und Stereokameras (messen Entfernungen ab), Fischaugenoptik (nur für den Nahbereich), Ultraschallsensoren (v.a. zum Parken, Reichweite etwa 5 m), Radar (Reichweite 250 m, Geschwindigkeit der Objekte kann gemessen werden – für das rechtzeitige Bremsen oder wechseln der Spur)

Sensorik: Lasersensoren/Lidar (Reichweite 150-200 m, geben Konturinformatione), Hochgenaues GPS (Auto muss exakt wissen, wo es sich gerade befindet und was auf es zukommt), Lagesensoren (zeigen das Verhalten des Fahrzeugs zur Schwerkraft an), Drehratensensoren (zeigen an, wie schnell sich welches Rad dreht)

Autonomie selbst setzen Computer um

Autonomiestufen (Level) = Klassifizierung des autonomen Fahrens in 6 Stufen: Level 0: „Driver only“ Fahrer fährt selbst, lenkt etc. Level 1: Bestimmte Assistenzsysteme helfen bei der Fahrzeugbedienung Level 2: Teilautomatisierung: Funktionen wie automatisches Einparken, Spurhalten, allg. Längsführung, Beschleunigen oder Abbremsen Level 3: Hochautomatisierung: Fahrer muss das System nicht dauernd überwachen, Fahrzeug führt selbstständig Funktionen wie das Auslösen des Blinkers, Spurwechsel und Spurhalten durch. Fahrer kann sich anderen Dingen zuwenden, wird aber bei Bedarf innerhalb einer Vorwarnzeit vom System angefordert die Führung zu übernehmen. Ist technisch machbar auf Autobahnen. Funktionen erst ab 2019. Level 4: Vollautomatisierung: Die Führung des Fahrzeugs wird dauerhaft vom System übernommen. Werden Fahraufgaben vom System nicht mehr bewältigt, kann der Fahrer aufgefordert werden, die Führung zu übernehmen Level 5: Kein Fahrer erforderlich. Außer dem Festlegen des Ziels und dem Starten des Systems ist kein menschliches Eingreifen erforderlich.

Sicherheit: 72% der Deutschen denken, dass die Sicherheit im autonomen Modus noch nicht ausreichend gegeben ist https://www2.deloitte.com/de/de/pages/presse/contents/global-auto-consumer-survey-autonomes-fahren.html

Mensch greift nicht ein – System muss also zu 100% zuverlässig reagieren können https://www.bmbf.de/pub/Mein_Auto_kann_mehr.pdf

autonome Autos bringen besseren Verkehrsfluss und mehr Sicherheit Ökologische Luftfilterung https://diepresse.com/home/motor/elektroautos/5208779/Dieses-Elektroauto-faehrt-mit-Moos-im-Armaturenbrett Moos im Armaturenbrett

Im Innenraum des Armaturenbretts ist Moos integriert, das als natürlicher Luftfilter wirkt und Feinstaubpartikel durch elektromagnetische Ladung aus der Luft filtert, ohne dabei irgendeiner Pflege zu bedürfen

Filtert bis zu 20% des Feinstaubs aus der Luft

Holt die nötige Feuchtigkeit aus der Raumluft im Fahrzeuginneren und sorgt somit für ein angenehmes Klima

Moos ist unbegrenzt haltbar

Immun gegen Schimmel und Schädlinge LED Technik: Holografie: Holografiefolie wird mithilfe von LED Lichtquellen und Reflektoren von hinten beleuchtet -> 3D-Effekt entsteht -> Elemente scheinen im Raum zu schweben / Holoactive Touch: Nutzer drückt einen virtuellen Schalter

Homogene Lichtverteilung: Schlusslicht und Blinklicht können miteinander verbunden werden mithilfe einer Diffusorfolie -> durchgehendes Leuchtband mit Signalfunktionen erstreckt sich über das gesamte Fahrzeug

LED-Displays im Front- und Heckbereich für zus. Animationen wie etwa die Begrüßung des Fahrers

Lichttherapie, um die Wahrnehmung der Insassen zu unterstützen: grelles Licht verhindert, dass der Fahrer ermüdet, warmes Licht für Harmonie

Möglichkeit von Lichteffekten auch während er Fahrt: zusätzlich zum Bremslicht soll auch die Kennzeichnung „Stopp“ erscheinen

In Kombination mit LED’s ist Polycarbonat ein wichtiges Material: im Vergleich zu Glas und Metall deutlich leichter und spart Gewicht ein -> Verbrauchs- und CO2-Reduzierung

Polycarbonat ist außerdem schlagfest und bruchsicher

Laserprojektoren in den Scheinwerfergehäusen -> werden Navipfeile auf die Straße oder zeigen Warnungen an Reifen: Reifen ist mit einem Sensornetzwerk durchzogen

Reifen soll so Informationen sowohl zu seinem Zustand als auch zur Umgebung (Fahrbahnoberfläche) verfügbar machen

Empfängt Daten von anderen Fahrzeugen, Infrastruktur und Systemen zum Verkehrs- und Mobilitätsmanagement in Echtzeit

Verknüpft Informationen miteinander und verarbeitet sie mithilfe seines neuralen Netzes

Passt seine Oberfläche an (z.B. Vertiefungen um Wasser aufzunehmen)

Reifen spricht mit Assistenzsystemen

Größerer Durchmesser als Standardreifen und schmalere Lauffläche soll den Rollwiderstand reduzieren

Geräuschentwicklung ist reduziert

Form des Reifens schützt vor Aquaplaning Lack: Auf Knopfdruck lässt sich die Farbe ändern

Ermöglicht durch Nanotechnologie

Kleine Teilchen werden dem Lack beigemischt, die auf einen elektrischen Impuls hin den Farbeindruck ändern können

Die eigene Lack-und Karosseriestruktur wird überwacht, um Risse und Schäden festzustellen. Wenn dies der Fall ist, kann ein Selbstreparaturvorgang mit Chemikalien vorgenommen werden. Batterie: Die meisten Elektroautos werden durch Lithium-Ionen-Akkus angetrieben.

Lithium-Ionen-Akkus vertragen viele Ladezyklen ohne einen wesentlichen Teil ihrer Energie zu verlieren.

Jedoch sind sie in der Herstellung sehr teuer, haben ein hohes Gewicht und die Ladezeit beträgt mehrere Stunden.

Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren produzieren die Batterien keine CO2-Emissionen und sie sind deutlich leiser.

Laut Experten halten Akkus rund 1000 Ladevorgänge (Im Schnitt 100.000 km) → 5-10 Jahre

2017 waren in Deutschland rund 55.000 Elektro-/Hybridfahrzeuge gemeldet → 0,1% WLAN: Verbindung zum weltweiten Netz

Einführung eines automatischen Notrufsystems E-Call

Echtzeit-Verkehrsinformationen

Übermittelt Daten an andere Fahrzeuge

Zugang zum Navigationsservice Car-to-X-Konzepte: http://www.itwissen.info/C2I-car-to-infrastructure-Car-to-Infrastructure.html

Car2Infrastructure – Kommunikation vom Fahrzeug zu Infrastrukturkomponenten, Informationen über Verkehrslage

Car2Enterprise – Kommunikation mit dem Unternehmen, Zugriff auf Firma

Car2home

Car2Car Communication – Frühwarnsystem: Fahrzeuge können sich gegenseitig über Unfälle oder Status informieren, auch einsetzbar bei Ampeln: sagen die Wartezeit an/erscheint dem Fahrer via Display

Car2Mobile – Zugang zu Mobilgeräten und Mobilfunknetzen Bremssystem: Bremsenergierückgewinnung

Einsparen von Kraftstoff

Generator wird nur dann aktiv, wenn der Fahrer vom Gas geht oder bremst, wenn also überschüssige Energie aus der Bewegung des Fahrzeugs zur Verfügung steht -> Diese Bremsenergie wird vom Generator in Strom umgewandelt und von der Batterie gespeichert Motor: Wesenskern ist eine wiederaufladbare Batterie

Strom wird aus Batterie bezogen

Schaffen je nach Modell eine Reichweite von bis zu 550 Kilometer

Gibt in Deutschland nur wenige Stromtankstellen

Um etwa die Hälfte teurer Selbstlenkende Einparksysteme: Parklenkassistenten übernehmen die beim Einparken notwendigen Lenkmanöver vollständig

System muss vom Fahrer aktiviert werden

Wenn eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten wird, vermisst das System während der Vorbeifahrt die Parklücke und das Ergebnis wird dem Fahrer angezeigt

Fahrer legt den Rückwärtsgang ein, gibt vorsichtig Gas und der Assistent übernimmt das Ein- und Ausparken