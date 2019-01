Trial Technik Training für Kids

Trial Technik Training für Kids. Spielend die Balance halten! So lautet das Motto beim Trial Techniktraining für Kids am 16. Februar 2019 in den Boxen des Red Bull Ring. Zahlreiche Sektionen bieten beste Trainingsbedingungen und für jedes Fahrniveau – Schwebebalken, Felsblöcke und Co. dürfen dabei als Hindernisse nicht fehlen.

KLEINE GRUPPE, GROSSER LERNEFFEKT

Der Intensiv-Technikkurs in Kleingruppen (max. 10 Teilnehmer pro Lehrgang) hat vor allem ein Ziel: die Skills der Kids durch persönliche Betreuung zu verbessern. Angeboten werden am 16. Februar zwei Lehrgänge:

Lehrgang 1 von 09:00 – 12:00 Uhr

Lehrgang 2 von 13:00 – 16:00 Uhr

Für Abwechslung beim Training sorgen weitere Fun-Stationen: Crazy Kart, Carrera Bahn & Co. sind Teil des Lehrganges

PREIS & ANMELDUNG

Preis mit eigenem Bike: 78 €

Preis mit gestelltem Bike: 138 €

Anmeldung unter bike@projekt-spielberg.com od. 0664/88684918

