Tris? Ja! Lancia? Nein! – Stellantis nützt fast jede Lücke, die es am österreichischen Automarkt gibt: Mit Citroën Ami, Opel Rocks-e – beide ab 7.990 Euro – und Fiat Topolino – ab 8.990 Euro – hat man seit kurzem bereits 3 kleine Elektroautos der Klasse L6e im Programm – und 2026 soll auch der Fiat Tris dazukommen.

Tris? „Eine Lösung für die letzte Meile der Mobilität im Nutzfahrzeug-Bereich“, sagt Markus Wildeis, Österreich-Chef von Stellantis. Wer eine optische Ähnlichkeit mit der legendären Ape von Piaggio sieht, liegt wahrscheinlich nicht falsch – nur dass der Tris elektrisch daherkommt und daher leiser ist und weniger stinkt. Der Mini-Pick-up soll immerhin 90 Kilometer Reichweite schaffen und kann an jeder Haushaltssteckdose geladen werden.

Während der Dreiradler gute Chancen auf eine Markteinführung hat, sieht es für Lancia weiterhin schlecht aus: Die eigentlich für heuer geplante Wiedergeburt in Österreich wird weiterhin aufgeschoben, ein neuer Termin wird nicht mehr genannt. Die Gründe? Das Stellantis-Händlernetz ist mit den aktuellen Marken – Opel, Citroën, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth und neuerdings Leapmotor – ohnehin gut bedient, und auch die Kapazitäten beim Importeur sind begrenzt. Dass Lancia mit dem Ypsilon – als E-Fahrzeug und mit Hybridantrieb – aktuell nur ein Modell im Portfolio hat und Stellantis sich damit weitere hausinterne Konkurrenz machen würde, wird wohl auch zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Heinz Müller