Triumph bringt Offroad-Motorräder für Kinder und Jugendliche

Triumph bringt Offroad-Motorräder für Kinder und Jugendliche – Die neue TXP-Baureihe besteht aus vier Modellen für verschiedene Altersklassen. Das kleinste Motorrad -TXP-12 – richtet sich an Kinder ab drei Jahren, das größte – TXP-24 an Jugendliche und Erwachsene bis 90 Kilogramm Körpergewicht.

Der Antrieb stammt von der Triumph-Tochter Oset und leistet je nach Altersstufe 0,6 bis 1,6 kW- circa 2,2 PS. Geschwindigkeit, Leistung und Gasannahme lassen sich jeweils anpassen, teilweise ist auch die Gabel einstellbar. Ein spezielles 2-in-1-Design erlaubt zudem den raschen Wandel von einer Offroad-Maschine zum Sitzen in ein Trialbike für die Fahrt im Stehen.

Die Triumph TXP-12, TXP-16, TXP-20 und TXP-24 sind bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die Preise liegen zwischen 1895 Euro und 4395 Euro.