Triumph – Die neue Tiger 1200

Ab April will Triumph die neue Tiger 1200 in fünf verschiedenen Versionen anbieten. Sie ist komplett erneuert. Der neue 1,2-Liter-Dreizylinder liefert trotz geringfügig geringerem Hubraum (1.160 ccm statt 1.215 ccm) mehr Leistung und Drehmoment. Die Leistung steigt um neun auf 150 PS/110 kW bei 9.000 Umdrehungen in der Minute. Das Drehmoment um acht auf 130 Newtonmeter bei 7.000 Touren. Bei über 25 Kilogramm weniger Gewicht als bei der aktuellen Modellgeneration.

Triumph bringt die neue Tiger 1200 mit ihrem neuen Leichtbaurahmen als eher straßenorientierte GT und GT Pro mit 20- sowie als GT Explorer mit 30-Liter-Tank. Die offroadorientiertere Rally mit größeren Reifen und Speichenrädern kommt als Pro und als Explorer.

Die beiden Spitzenmodelle haben einen Toter-Winkel-Warner. Für die Tiger-Baureihe gibt es unter anderem ein neues Sieben-Zoll-TFT-Instrument mit integriertem Connectivity-System. Und modellabhängig bis zu sechs Fahrmodi, Quickshifter, adaptives Kurvenlicht, beheizbare Sitze und ein neues semiaktives Showa-Fahrwerk sowie ein Reifendruckkontrollsystem.

Preise nennt Triumph auch schon: Die Tiger 1200 GT kostet in Österreich 20.450 Euro inkl. Nebenkosten und NoVa, die Rally gibt es ab 23.950 Euro.

