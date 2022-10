Triumph – Glänzende Serie „Chrome Edition“

Für das neue Modelljahr legt Triumph die glänzende Serie „Chrome Edition“ auf. Zehn Modelle gibt es dann als limitierte glänzende Serie. Die teils handgefertigte Auflage ist ein Jahr lang erhältlich.

Die glänzende Triumph Serie „Chrome Edition“ umfasst die Bonneville-Modelle T100, T120, Speedmaster und Bobber (großes Foto oben). Und die Thruxton RS, Speed Twin 900, Scrambler 900 und 1200 XE, Rocket 3 GT und 3 R.

Alle Editions-Motorräder verfügen über einen verchromten oder teilverchromten Tank. Mit Teilen wie Kotflügel, Seitendeckel und Scheinwerfergehäuse in kontrastreichem Jet Black. Die Preise bewegen sich je nach Baureihe in Österreich zwischen 11.045 Euro und 29.295 Euro plus Nebenkosten. (aum)

