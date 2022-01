Triumph in der Supersport-WM

Triumph tritt in der Supersport-WM mit dem Werksteam Dynavolt an. Das ist die neu aufgestellte Supersport-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. Als Fahrer treten Hannes Soomer (23) aus Estland und der Italiener Stefano Manzi (22) an. Die Maschinen für die zweithöchste seriennahe Rennklasse basieren auf der Street Triple RS. Deren 765-Kubik-Dreizylinder ist das Standardtriebwerk in der Moto 2. Ab heuer fällt die bisherige Hubraumgrenze von 600 Kubikzentimetern für Vier- und 675 Kubik für Drei-Zylinder-Motoren. Die Supersport-WM-Saison beginnt am zweiten Aprilwochenende in Spanien.

