Triumph – James Bond Edition

Der Name ist Scrambler, Triumph Scrambler.

Noch vor dem neuen 007-Film „Keine Zeit zu sterben“ bringt der britische Motorradhersteller die 1200er Scrambler als „Bond Edition“ auf den Markt. Das exklusive Sammlermodell wird in 250 Exemplaren gebaut. Es zeichnet sich durch spezielle Details wie „007“-Logos an der Startnummerntafel am Auspuff und am linken Seitendeckel. des Weiteren sind eine Sitzbank aus echtem Leder und vielen schwarzen eloxierten Teilen sowie goldenen Akzenten mit dabei. Die Lackierung orientiert sich am Motorrad, das James-Bond-Darsteller Daniel Craig auch im Film fährt.

Weitere Merkmale sind unter anderem Nebelscheinwerfer mit schwarz eloxierter Schutzblende, Arrow-Schalldämpfer mit Kohlefaser-Endkappen und ein Scheinwerfergitter aus Edelstahl. Dazu gibt es eine nummerierte Editionsplakette und für den Käufer ein exklusives Bond-Package bei der Fahrzeugübergabe. Die Triumph Scrambler 1200 Bond Edition ist ab Juni erhältlich und kostet in Österreich 21.400 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp