Triumph lädt zum Test-Ausritt

Seit Anfang April lädt Triumph wieder zum Test-Ausritt an zahlreichen Orten in Österreich und Deutschland. Mit der Möglichkeit, Triumph-Modelle für eine Testrunde zu entführen. Unter dem Motto „Ride the Legends“ gehen heuer Jahr gleich zwei Testfahr-Trucks auf Tour. Jeweils einer mit Adventure- und der andere mit Roadster-Motorrädern bestückt. Auch die neuen Highlights, die Tiger 1200 und die Speed Triple RR sind dabei.

Die Trucks besuchen zahlreiche Triumph Händler und Louis Stores oder sind zu Gast bei Biker-Treffs. Mit dabei sind folgende Motorräder. Bei derAdventure Tour die Tiger 1200 (Rally Pro/GT Pro), Tiger Sport 660, Tiger 900 (Rally Pro/GT Pro). Und auf der Roadster Tour die Speed Triple 1200 RR/RS, Street Triple RS/R, Trident 660 und die Speed Twin.

Weitere Informationen unter www.triumphmotorcycles.de/ride-the-legends

