Triumph legt die Bonneville als limitierte Elvis-Edition auf

Im Sommer 1965 schenkte Elvis Presley seinen engsten Freuden, bekannt als „Memphis Mafia“, jeweils eine Triumph 650 Bonneville. Die englische Motorradmarke legt nun eine auf 925 Stück limitierte „Elvis Presley Special Edition“ seiner aktuellen T120 auf. Ihr Design orientiert sich an der Comeback-Show des Musikers von 1968.

Den Tank der Elvis-Special zieren die Unterschrift und ein goldener Namenschriftzug, der sich an der Bühneninstallation von damals orientiert. Auf dem vorderen Schutzblech finden sich ein Blitz-Logo und die Buchstaben „TCB“, die für das Motto „Taking Care of Business“ des Künstlers stehen. Beide Symbole verschenkte Presley als Halsketten-Anhänger auch an die Mitglieder der Memphis Mafia.

Die T120 Elvis Presley Edition ist in Carnival Red lackiert und trägt mehr Chrom sowie Peashooter-Auspuffrohre. Jedes Motorrad verfügt über eine Nummerierung an der Lenkerklemmung mit lasergravierter Elvis-Presley-Signatur. Das Tankemblem ist im klassischen Stil der Marke ausgeführt.

Die Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition kostet in Österreich 17.995 Euro. Sie wird ab August erhältlich sein. Interessenten können sich online melden. Näheres unter triumphmotorcycles.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp