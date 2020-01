Triumph – Neue Tiger 1200 Editions

Die Desert Edition kommt in der Farbe Sandstorm und speziellem Wüsten-Design. Die Alpine Edition setzt auf die Farbe Snowdonia White und einen ganz eigenen Alpin-Look. Beiden gemeinsam ist die charakteristische Tiger 1200-Optik. Mit dem besonders leichten Arrow-Schalldämpfer und dem Triumph Schaltassistent wird die Ausstattung der XRx und XCx Basismodelle durch hochwertige Komponenten ergänzt. Der Arrow-Titan-Schalldämpfer sorgt für Top-Sound. Mit dem Triumph Schaltassistenten für kupplungs- und dadurch übergangsloses Hoch- und Runterschalten sind die Touren auf den Tiger 1200 Special Editions so komfortabel und entspannt wie nie. Die neuen Tiger Special Editions übernehmen den bekannten Premium-Ausstattungsstandard der Tiger-Modelle. An Bord sind hochwertige Brembo-Bremsen, einstellbare WP-Federbeine, gesteuert über die Semi-Active Suspension-Technologie von Triumph und eine in zwei Positionen einstellbare Sitzhöhe (835-855 mm). Die Triumph Tiger 1200 Alpine Edition kostet 19.900 Euro inkl. Nova und Nebenkosten, die Desert Edition wird für 21.100 Euro angeboten. Markteinführung ist Ende Februar.