Triumph: Offroad-Training in Spanien

Triumph lädt zum Offroad-Training in Spanien. Und zwar mit der Triumph Adventure Experience in Südspanien, nahe Málaga. Dort gibt es ein neues, spannendes Trainingsgelände. Zweiradfans finden dort perfekte Bedingungen. Sie lernen von erfahrenen Trainern die nötigen Tipps und Tricks für den besten Fahrspaß im Gelände.

Das erste Trainingscenter des britischen Herstellers auf dem europäischen Festland bietet optimale Bedingungen, um Offroad-Fahrspaß auf zwei Rädern zu erleben. Bei dem Angebot rund um das mehr als 25 Hektar große, für diesen Zweck angelegte Trainingsgelände kommt jeder Motorradfan auf seine Kosten.

Infos auf einen Blick

WO? – das neue Offroad-Trainingsgelände ist in nur 15 Minuten vom internationalen Flughafen Málaga zu erreichen. Die Location am Fuße des Naturparks Sierra de la Nieves bietet Geländevarianten aller Art. Sie ist eingebettet in eine atemberaubende Landschaft und 360-Grad-Aussicht.

WANN? – die Trainings laufen bis April. Sie sind damit perfekt geeignet für eine kleine Auszeit vom kalten Winterwetter in Mitteleuropa.

WOMIT? – für die Besucher der Adventure Experience in Spanien stehen die neueste Generation von Triumph Tiger und Scrambler Bikes zur Verfügung. Offroad-taugliche Bekleidung ist vor Ort gegen eine Leihgebühr zu haben. Ein eigener Helm ist mitzubringen.

FÜR WEN? – die Offroad-Trainings und Touren bei der Triumph Adventure Experience Spain sind prinzipiell für alle Fahrerinnen und Fahrer mit einem Motorradführerschein geeignet. Einige Kurse können nur belegt werden, wenn die „Level 1“ Veranstaltungen besucht wurden. Oder wenn entsprechende Erfahrungen nachweisbar sind.

Ein Offroad-Training der Triumph Adventure Experience in Spanien ist für Zweiradfans aller Erfahrungslevels geeignet. Schrittweise kann man technisches Fahrkönnen, Selbstvertrauen und Technik im Gelände verbessern. Die aufeinander aufbauenden Trainingsinhalte sind vom Triumph Global Adventure Experience Team entwickelt. Sie umfassen unter anderem Anleitungen und Ratschläge zur richtigen Fahrtechnik. Zur Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten und dem optimalen Handling von Spurrillen. Alle Kurse leiten erfahrene, von Triumph akkreditierte Ausbilder.

Infos unter https://www.triumphmotorcycles.co.uk/for-the-ride/experiences/adventure/spain

