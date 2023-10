Triumph sortiert Scrambler 1200 neu

Triumph legt für das kommende Modelljahr Hand an die Scrambler 1200 an. So wird als neues Modell die X als Einstiegsvariante zum günstigeren Preis und reduzierter Sitzhöhe angeboten, während die XE optisch und technisch weiterentwickelt wurde. Sie erhält als Update ein Fahrwerk mit verbesserten Einstellmöglichkeiten, neue Brembo-Bremssättel und neue Stylingdetails. Für ein breiteres Drehmoment wurden Ansaug- und Auspuffkrümmer überarbeitet. Neues Zubehör erhöht die Tourentauglichkeit der Scrambler XE.

Verfügbar sind die beiden Modelle ab Januar. Die Scrambler 1200 X kostet 16.395 Euro plus Nebenkosten und damit 1000 Euro weniger als die Vorgängerversion XC. Trotz der verbesserten Ausstattung verbilligt sich die XE um 700 Euro auf 17.995 Euro. Nähere Infos unter triumphmotorcycles.at

