Triumph Speed Twin 1200 – Neues Level

Triumph verfeinert zum neuen Modelljahr die Speed Twin 1200. Nicht nur fünf PS mehr heben die Roadster auf die nächste Stufe. Das umfangreiche Upgrade umfasst auch Verbesserungen am Fahrwerk und die Einführung von Kurven-ABS und -Traktionskontrolle. Zudem gibt es einen neu geformten Tank und als erweiterte Modellvariante die RS.

Die Leistung der Speed Twin steigt auf 105 PS bei 7750 Umdrehungen in der Minute. Sie bekommt eine USD-Gabel und Federbeine von Marzocchi, bei der RS ist sie vorne voll einstellbar. Während hinten ebenfalls voll einstellbare Öhlins-Federbeine zum Einsatz kommen. Die RS verfügt außerdem über eine sportlichere Ergonomie mit geänderter Lenkerposition und nach hinten versetzten Fußrasten, eine optimierte Bremsanlage und einen Schaltassistenten sowie andere Reifen.

Preise & mehr

Weitere Modellpflegemaßnahmen betreffen unter anderem die Sitzbank, die Signatur des Tagfahrlichts sowie die Tank- und die Seiten- und Motordeckel. Es gibt neue Alu-Gussräder und am Sound wurde ebenfalls ein wenig gefeilt. Bei der Speed Twin trennt eine auffällige „1200“-Tankgrafik den oberen Bereich in Crystal White oder Carnival Red von einem unteren Teil in Sapphire Black. Alternativ gibt es eine Ausführung in Aluminium Silver mit dezentem 1200er-Schriftzug und schwarzen Doppelstreifen.

Die Speed Twin 1200 RS ist wahlweise in Baja Orange oder Sapphire Black jeweils mit zu den eloxierten Fahrwerkskomponenten passenden goldenen „RS“-Aufklebern erhältlich.

In den Handel kommt die neue Speed Twin im Januar. Sie kostet in der Basisversion mit Nebenkosten 16.195 Euro, die RS wird zu Preisen ab 18.695 Euro angeboten.

