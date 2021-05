Triumph sucht Vertriebspartner in Österreich

Alle Kfz-Profis und Brit-Bike-Fans aufgepasst: Triumph Motorrad erweitert das Händlernetz und sucht aktuell neue Vertriebspartner für Standorte in Österreich. Auf die wartet eine starke Premium-Marke mit einem Portfolio verkaufsstarker Modelle.

Triumph ist auf dem Weg zum gemeinsamen Business Schritt für Schritt dabei. Und steht mit Rat und Tat zur Seite. Für weitere Details und die Möglichkeit zu einem persönlichen Kennenlernen: Am besten sofort das Dealer Development Team von Triumph kontaktieren unter de.haendlerbewerbung@triumph.co.uk.

Ob kraftvoller Roadster, aufregender Bobber, kerniges Adventure-Bike oder cooler Scrambler. Bei Motorrädern von Triumph werden Zweiradfans weltweit schwach. Wer davon profitieren will, dem bietet sich mit der Erweiterung des Händlernetzes in Österreich und Deutschland die perfekte Gelegenheit. Für einen Einstieg in die spannende Brit-Bike Markenwelt.

An folgenden Standorten respektive Regionen in Österreich sucht Triumph Verstärkung durch Vertriebspartner: Wien Süd, Oberösterreich

Die britische Traditionsmarke unterstützt ihre Partner in allen wichtigen Angelegenheiten. Die Innenausstattung folgt dabei dem Triumph World Black-Konzept. Es wird zusammen mit einer professionellen Shop-Ausstatterin umgesetzt. Man setzt hier auf die Kombination von hochwertigen Materialien und edler Optik. Aber auch wenn der Laden „steht“, gibt es von Triumph umfangreichen Support. In den Bereichen Dealer Management, Marketing, Technik, Aftersales und Verwaltung.

„Wir setzen bei allen unseren Händlern auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe“, erklärt Natalie Kavafyan, Geschäftsführerin von Triumph Motorrad Deutschland. „Dabei suchen wir neben etablierten Markenhändlern auch Quereinsteiger, Customizer oder freie Werkstätten.“ Wer es jetzt kaum noch erwarten kann, bei Triumph „an Bord zu gehen“, kontaktiert am besten gleich das Dealer Development Team. Siehe oben.

