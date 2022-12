Triumph testet nachhaltige Kraftstoffe

Triumph testet nachhaltige Kraftstoffe, man hat in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Hinckley mit einem Testprogramm für nachhaltige Kraftstoffe begonnen. Ziel ist es, zusammen mit dem Veranstalter Dorna die Moto-2-Weltmeisterschaft bis 2027 auf reines Ethanol (Super E100) umzustellen. In einem ersten Schritt ist der Einsatz von E40-Kraftstoff im übernächsten Jahr geplant. Triumph ist mit dem 765-Kubik-Dreizylinder alleiniger Motorenlieferant der Rennserie. Die Marke arbeitet aktuell auch an ihrem ersten Elektromotorrad. (aum)

