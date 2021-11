Triumph Thruxton RS – Sonderedition „Ton Up“

Mit der Sonderedition „Ton Up“ der Thruxton RS erinnert Triumph an die Anfänge der Café-Racer-Kultur in Großbritannien. Nächstes Jahr erscheint die Ton Up. Sie steht für die magische Grenze von 100 mph (160 km/h), die Biker in den 1950er-Jahren mit ihren umgebauten Serienmaschinen knacken wollten („do the ton“). Wer das schaffte, der durfte sich Ton-Up-Boy nennen.

Die auf dem vorderen Schutzblech und der hinteren Sitzbankabdeckung stehende „100“ verweist gleichzeitig auf das Jahr 1969. An Malcolm Uphills Sieg mit einer Thruxton in der Klasse für Production Bikes bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man. Da legte er die erste Runde mit einem Schnitt von mehr als 100 mph zurück.

Die Triumph Thruxton RS als Sonderedition „Ton Up“ hat einen klassisch inspirierten Kraftstofftank. In Aegean Blue mit Einsätzen in Jet Black, die von handgemalten silbernen Zierlinien umrahmt sind. Die Soziussitzabdeckung und der vordere Kotflügel mit dem 100er-Schriftzug sind in Fusion White mit Designelementen in Carnival Red und schwarzen Zierlinien ausgeführt.

Die Seitendeckel haben ein spezielles Ton-Up-Logo. Das Scheinwerfergehäuse ist in Jet Black lackiert. Dazu kommen weitere Details wie Gabelprotektoren in mattem Aluminiumsilber. Und Räder, Motordeckel und Federn in Schwarz. Die im Zubehör erhältliche Cockpitverkleidung gibt es jetzt auch im passenden Blau des Ton-Up-Tanks.

Die Thruxton RS Ton Up kommt im Februar auf den Markt und kostet in Österreich 19.250 Euro.

