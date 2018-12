Triumph Thruxton wird zur Speed Twin

Triumph bereichert sein Modellprogramm um die Speed Twin. Dahinter verbirgt sich eine zum Roadster umgewandelte Variante des Café Racers Thruxton. Das neue Modell wirft vor allem zehn Kilogramm weniger Gewicht und ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk in die Waagschale.

Gleiche Leistung aber weniger Gewicht

Der 1,2-Liter-Zweizylinder leistet nach wie vor 97 PS (71 kW) und liefert 112 Newtonmeter Drehmoment, wurde gegenüber der Thruxton aber im Detail überarbeitet und verlor dabei 2,5 Kilogramm. Die Speed Twin verfügt außerdem über neue Gussräder und etliche Anbauteile aus gebürstetem Aluminium sowie ein knapper gehaltenes Heck und eine andere Auspuffanlage.

Los gehts nächstes Jahr

Die Triumph Speed Twin wird in drei Farbvarianten erhältlich: in Silver Ice und Storm Grey oder Korosi Red und Storm Grey jeweils mit handgemalter Zierlinie und weißem Streifen sowie in Jet Black. Die Preise will der Hersteller im Januar bekanntgeben, die Markteinführung ist für Februar vorgesehen. Mit über 90 Zubehörteilen lässt sich das Modell weiter aufrüsten und individualisieren. (ampnet/jri)

