Triumph Tiger Sport 660: Adventure-Sports-Bike

Mit der Tiger Sport 660 bringt Triumph ein Adventure-Sports-Bike der Mittelklasse für alle Einsatzzwecke. Ein kraftvoller, drehfreudiger Dreizylinder kombiniert mit einem Outfit für beste Tourentauglichkeit. In Verbindung mit erstklassiger Ausstattung und vielen hochwertigen Details setzt Triumph so einen neuen Standard in dieser Kategorie.

Egal ob schneller Abstecher in die City, oder ausgiebige Wochenendtour oder ein XXL-Trip über tausende Kilometer. Die neue Tiger Sport 660 begeistert mit maximaler Vielseitigkeit. Mit hohem Komfort und bestem Fahrspaß auf allen Straßen. Das neue Mittelklassebike punktet mit einer besonders umfangreichen, uneingeschränkt tourentauglichen Ausstattung. Und mit im Klassenvergleich besonders geringen Betriebskosten. Das Triumph Adventure-Sports-Bike Tiger Sport 660 ist genau das richtige Motorrad für alle alten und neuen Fans der Marke. Für alle, die ein leicht zugängliches Motorrad für jeden Einsatzzweck suchen.

Dreizylinder-Power

Mit 81 PS Spitzenleistung bei 10.250 U/min und 64 Nm Spitzendrehmoment bei 6.250 U/min ist die Tiger Sport 660 das stärkste Motorrad seiner Klasse. Und der erste Dreizylinder-Motor in dieser Kategorie bietet die perfekte Kombination. Aus kräftigem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich sowie einer starken Leistungsentfaltung in der Drehzahlmitte. Und die höchste Spitzenleistung in diesem Segment. Eine zugängliche aber auch sportliche Motorcharakteristik mit der typischen, sanften und linearen Leistungsentfaltung. Der kompakte Auspuff liefert den unverwechselbaren Triumph Triple-Soundtrack. Ein optionaler Umbausatz für A2-Führerscheininhaber ist ebenfalls erhältlich.

Perfektes Handling

Ein agiles und sportliches Fahrverhalten kombiniert sich mit komfortabler Ergonomie für Fahrer und Sozius. Mit integrierten Haltegriffen für den Passagier. Dazu kommt die bequeme Sitzposition. Mit schmalem Schrittbogen und einer niedrigen Sitzhöhe von 835 Millimetern. Ein hochwertiges Fahrwerk mit Showa 41 mm Upside-Down Cartridge-Gabel und Showa Monoshock hinten. Inklusive hydraulischer Einstellung der Federvorspannung. Kräftige Nissin-Bremsen mit zwei 310-mm-Scheiben vorne sorgen für verlässliche Bremsleistung, die vielseitige Michelin Road 5-Bereifung für den richtigen Grip.

Tourenfreundlich, sicher, dynamisch

Der 17-Liter-Kraftstofftank bietet ordentliche Reichweite. Integrierte Halterungen vereinfachen die Montage von Gepäckkoffern, die in der Höhe einstellbare Windschutzscheibe mit praktischer Ein-Hand-Bedienung bieten Komfort beim Tourenfahren.

Das Multifunktionsinstrument mit TFT-Display ist für das „MyTriumph“ Konnektivitätssystem vorbereitet. Und es stehen die zwei Fahrmodi Road und Rain zur Auswahl. Die Tiger Sport 660 ist mit markanten Voll-LED- Doppelscheinwerfern und selbstrückstellenden Blinkern ausgerüstet.

Zur Serienausstattung gehören abschaltbare Traktionskontrolle, ABS und Ride-by-Wire-Motorsteuerung. Weiters die drehmomentunterstützte Anti-Hopping-Kupplung und eine Wegfahrsperre. Last but not least erwähnt: der kraftvolle „Tiger“-Auftritt mit komplett neuem Bodywork und kompaktem, unter dem Motor montierten Schalldämpfer.

Niedrigste Wartungskosten, lange Serviceintervalle und der attraktive Preis ab 9.895 Euro machen die Triumph Sport Tourer 660 zum begehrenswerten Allrounder.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp