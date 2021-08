Triumph Tiger Sport 660 – Sporttourer

Mit der Tiger Sport 660 erweitert Triumph die Modellpalette der Trident 660 um eine Version als Sporttourer. In Anlehnung an die große 1050er wird aus dem Naked Bike eine Sporttourer – eben die Tiger Sport 660. Mit vermutlich anderem Lenker, Halbverkleidung und hoher Windschutzscheibe entsteht so ein Touring-Bike. Optional soll es dazu ein Koffersystem geben. Derzeit finden die finalen Testfahrten mit der Tiger Sport 660 statt. Den Zeitpunkt der Markteinführung und auch Preise nannte Triumph noch nicht.

