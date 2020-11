Triumph Trident 660 – demnächst im Handel

Die Triumph Trident 660 ist demnächst – voraussichtlich Ende Jänner – im Handel. Der 660-ccm-Dreizylinder leistet 60 kW/81 PS bei 10.250 Umdrehungen in der Minute. Bei 6.250 Touren liefert er ein Drehmoment von 64 Newtonmetern. Das Bike verfügt serienmäßig über die Fahrmodi „Rain“ und „Road“. Außerdem eine vom Fahrprogramm abhängige und abschaltbare Traktionskontrolle. Und ein TFT-Farb-Multifunktionsdisplay. Das ist für das hauseigene Konnektivitätssystem mit Bluetooth ausrüstbar.

Fahrfertig wiegt die Triumph Trident 660 189 Kilogramm und rollt auf 17-Zoll-Alugussrädern. Die Sitzhöhe beträgt 80,5 Zentimeter. Die Beleuchtung ist in LED-Technik ausgeführt. Das Sechs-Gang-Getriebe verfügt über eine drehmomentabhängige Anti-Hopping-Kupplung. Auf Wunsch ist ein Schaltassistent lieferbar. Punkten will Triumph mit den langen Wartungsintervallen – 16.000 Kilometer. Und mit vier Jahren Garantie. In Österreich kostet die Trident 660 für 8.795 Euro (inkl. NoVA und Nebenkosten).

