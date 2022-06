Triumph übernimmt E-Motorradhersteller Oset

Triumph übernimmt den britischen E-Motorradhersteller Oset. Der hat sich auf Trial- und Motocross-Bikes für Kinder und Jugendliche spezialisiert. Den Antrieb stellt das vor 18 Jahren gegründete Unternehmen selbst her. Nach eigenen Angaben hat Oset mittlerweile mehr als 40.000 seiner Motorräder verkauft. Die Übernahme passt in die Zukunftspläne von Triumph. Der britische Traditionshersteller hat nicht nur den Einstieg in den Geländesport angekündigt, sondern arbeitet auch an einem eigenen Elektromotorrad.

