Trump: Schärfere Abgasgrenzwerte für Importfahrzeuge

Dadurch entsteht eine große Unsicherheit – vor allem bei den deutschen Herstellern.

Grenzwerte als Importzoll

Gerade noch hat US-Präsident Trump die amerikanische Umweltbehörde „EPA“ angewiesen, die Grenzwerte für Autos zu senken. Nun sieht er aber die Möglichkeit mithilfe der Vorschriften, ausländische Hersteller zu benachteiligen. Durch die Anhebung der Grenzwerte für Importfahrzeuge sowie die Senkung der Grenzwerte für US-Fahrzeuge, könnten die lokalen Hersteller günstiger produzieren. Für alle anderen bedeuten höhere Grenzwerte einen höheren finanziellen Aufwand. Quasi ein Importzoll.

Es bleiben aber Unklarheiten

Gerade die deutschen Automobilhersteller würden in einen größeren Kostendruck geraten. Selbst US Medien weisen darauf hin, dass dieser Plan von Präsident Trump nicht einfach umzusetzen sei. Volkswagen, BMW sowie Mercedes produzieren einige Fahrzeuge in den USA. Auch asiatische Hersteller haben Fabriken in den vereinigten Staaten. Müssen diese Fahrzeuge nun auch die strengeren Abgasnormen erfüllen oder fallen diese Fahrzeuge unter die einfachere „Made in USA“ Norm?