TSB Cargo – Containertransport per Magnetschwebebahn

TSB Cargo Systems testet den Containertransport per Magnetschwebebahn als sinnvolle Alternative zum Transport mit Lkw. Man hat den Testbetrieb auf einer 860 Meter langen Erprobungsstrecke in Sengenthal aufgenommen. Das vollautomatisierte Transport System Bögl (TSB) soll auch im Güterverkehr eine platzsparende, emissionsarme Alternative zum straßengebundenen Verkehr bieten.

Neben einem Einsatz im Personennahverkehr. Bei einer Taktfolgezeit von 20 Sekunden sollen so bis zu 180 einzelne Container pro Stunde und Richtung transportiert werden. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern – vollelektrisch.

Einsatzmöglichkeiten für das TSB Cargo bestehen in der Verteilung von Gütern zwischen Logistikhubs wie Hafenterminals oder in der Hinterlandanbindung. Aktuell sind im Container-Einzeltransport hauptsächlich dieselbetriebene Lkw im Einsatz. Die Verlagerung auf ein vollelektrisches System wie TSB Cargo könnte die CO 2 -Emissionen in der Transportkette reduzieren und die Infrastrukturen im Hafen oder an Logistik-Schnittstellen entlasten.

In Hamburg entsteht aktuell eine 120 Meter lange Demonstrationsstrecke inklusive Weiche für den diesjährigen ITS World Congress. Vom 11. bis 15. Oktober 2021 können Besucher dort den Umschlag vom Lkw auf das TSB Cargo sowie dessen Fahrbetrieb auf dem Gelände des Cruise Center Steinwerder erleben.

