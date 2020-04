Tuning – Toyota GR Supra 3.0i made by Dähler

Nun ist es offiziell und das Warten hat auch für eingefleischte Toyota-Supra-Fans ein Ende: Der GR Supra 3.0i Turbo Premium 8 Automat ist ab sofort als «dÄHLer competition line» verfügbar. Das erste durch Dähler Competition Line AG umfassend optimierte und leistungsgesteigerte GR-Supra-Coupé steht vor dem Betrieb in Belp bei Bern (Schweiz) zum Losfahren bereit.

Aufgrund der engen Kooperation von BMW und Toyota bei der Entwicklung des neuen Supra und des Z4 (G29) kommen nun alle GR-Supra-FahrerInnen bei den Gleichteilen in den Genuss der jahrzehntelangen Erfahrung der Firma Dähler in der Optimierung von BMW-Fahrzeugen. Dähler hat den ab Werk verbauten Serienmotor mit 250 kW/340 PS und 500 Nm einer zusätzlichen Leistungskur unterzogen. Sie haben das aus dem Motor und dem ganzen Fahrzeug herausgeholt, was Sinn und Spass macht.

Leistungsangaben und Ausstattung des Toyota GR Supra 3.0i Premium 8 Automat «dÄHLer competition line»:

Leistungssteigerung Stufe 1: 300 kW/408 PS, 610 Nm, inkl. Aufhebung der serienmässigen V/max-Begrenzung, WLTP-geprüft und EU-/CH-homologiert.

Leistungssteigerung Stufe 2: 340kW/460 PS, 660 Nm, inkl. Aufhebung der serienmässigen V/max-Begrenzung.

Edelstahlabgasanlage mit dem sportlich-sonoren und unverkennbaren typischen Sound.

Competition Gewindefahrwerk (höhen- und härteverstellbar) oder Tieferlegung mit dem harmonischen Sportfedernsatz.

Ultraleichtes 20-Zoll-Schmiederad mit Michelinbereifung – das sportlich-elegante Rad aus eigener Entwicklung und Fertigung.

21-Zoll-Alurad mit Michelinbereifung – das sportlich-elegante Rad aus eigener Entwicklung und Fertigung.

In Kürze ist ein spezifisch und sorgfältig auf das Fahrzeug abgestimmtes Competition Clubsport Gewindefahrwerk (in Höhe und Härte low- und highspeed verstellbar) lieferbar sowie die DDC Plug and Play für eine weitere Steigerung der Agilität.

