Tuning World Bodensee – Viel Neues

Die Tuning World Bodensee in Friedrichshafen zeigte viel Neues und ein geändertes Konzept. Mit 1.300 Fahrzeugen bekamen die Besucher so viele Autos zu sehen wie noch nie. 197 Aussteller zeigten alles, was im Bereich der Automobilveredelung gefällt. Und vor allem im Trend liegt.

Premiere feierte die Style Mile, wo man die aktuellen Trends zeigte. Weiters stand der Polo Dome mit dem VW Polo im Mittelpunkt. Und der e-Sports Circuit. Großer Beliebtheit erfreuten sich neben den neuen Themen auch die Driftshows. Dann der Wettbewerb European Tuning Showdown (ETS) sowie die Wahl zur Miss Tuning 2019.

Besondere Mühe mit ihrer Präsentation gaben sich traditionell die 156 Tuning Clubs. Die Szenerien reichten vom Wild-West-Saloon, über Dschungel-Feeling bis hin zum Disco-Ambienter neue Polo Dome.

Den „European Tuning Showdown“ gewann Christian Ammer mit seinem Porsche 964 Turbo „Rauh-Welt-Begriff“. Neue „Miss Tuning“ wurde die 23-jährige Vanessa Knauf aus Darmstadt. Auf sie wartet ein Jahr im Scheinwerferlicht der Tuning-Branche. Das Dienstfahrzeug von Vanessa Knauf ist ein live auf der Messe getunter Nissan Micra.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp