Uber & BYD – Partnerschaft mit alternativen Angeboten

Uber & BYD – Partnerschaft mit alternativen Angeboten Uber und BYD, weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, geben eine Kooperation bekannt, die die Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge für Taxiunternehmer in Österreich deutlich senken sollen . Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten Taxiunternehmen Zugang zu attraktiven Konditionen für hochwertige, vollelektrische oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Bereits im Sommer 2024 kündigten Uber und BYD eine globale Partnerschaft an, mit dem Ziel, 100.000 neue Elektrofahrzeuge in die App zu integrieren. Obwohl Berufschauffeure auf der Uber-App fünfmal schneller auf Elektrofahrzeuge umsteigen als die Allgemeinbevölkerung, bleibt der Anschaffungspreis ein zentrales Hindernis beim Wechsel. Die neue Partnerschaft setzt genau hier an: Sie erleichtert den Zugang zu Elektrofahrzeugen und fördert deren Verbreitung auf dem österreichischen Markt. Dank dieser Zusammenarbeit können Taxiunternehmen ab sofort zwischen vielen attraktiven BYD-Modellen mit überaus attraktiven Konditionen wählen. Dazu zählen etwa der BYD Seal, die Limousine BYD Seal U DM-i, das Plug-in-Hybrid-Modell Sealion 7 und das SUV-Flaggschiff.

Um Interessenten die Möglichkeit zu geben, Modelle persönlich zu erleben, planen BYD und Uber einen exklusiven Event Anfang Februar in Wien. Im Fokus stehen Hintergrundinfos zur Technik, das Händler- und Werkstattnetz, den Modellen sowie ausgiebige Probefahrtmöglichkeiten. Interessierte Taxiunternehmer die mit Uber kooperieren, können sich per Mail an iris.rosner@bydauto.at zum Event anmelden. Diese Partnerschaft soll gleichzeitig die Elektrifizierung des Verkehrs in Österreich weiter vorantreiben. Das kontinuierlich ausgebaute Angebot «Uber Electric», das Fahrgäste in Wien mit 100 % elektrischen Fahrzeugen befördert, belohnt zusätzlich all jene, die bereits auf E-Mobilität umgestiegen sind. Martin Essl, General Manager von Uber Österreich, erklärt: «Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge für Taxiunternehmen, die mit Uber zusammenarbeiten, erleichtern.