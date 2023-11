Über 1000 Kilometer mit dem Brennstoffzellen-Lkw

Mercedes-Benz setzt bei Elektro-Lkws auch auf die Brennstoffzelle. Kürzlich legte ein Prototyp des GenH2 Truck beeindruckende 1047 Kilometer zurück. Und das nur mit einer Tankfüllung flüssigem Wasserstoff.

Der Lkw startete in Wörth am Rhein und hatte Berlin als Ziel. Trotz seiner vollen Beladung und einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen erreichte er die Hauptstadt problemlos. Andreas Gorbach, Vorstandsmitglied von Daimler Truck, betonte die Bedeutung dieses Meilensteins. „Wir haben gezeigt, dass Wasserstoff im Lkw-Bereich viel Potenzial hat. Und wir sind auf einem guten Weg zur Serienreife“, sagte er.

Doch er wies auch darauf hin, dass neben der Technologie auch eine grüne Infrastruktur und wettbewerbsfähige Kosten entscheidend sind.

Der verwendete Wasserstoff kam von Air Liquide und basiert auf Biomethan. Beim Betanken füllte man den Lkw mit sehr kaltem Flüssigwasserstoff bei minus 253 Grad Celsius. Dieser Wasserstoff ging in zwei 40-Kilo-Tanks am Fahrgestell. Dank guter Isolierung bleibt er lange kalt, ohne aktive Kühlung. Daimler bevorzugt flüssigen Wasserstoff, weil er eine höhere Energiedichte hat als gasförmiger Wasserstoff. Das bedeutet mehr Reichweite und macht den Lkw so leistungsfähig wie einen Diesel-Lkw.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp