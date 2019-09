Über 70.000 Bikes in Kärnten

Auf der European Bike Week am Faaker See fand das Harley-Davidson Event statt. Mit über 70.000 Bikes und 120.000 Gästen begeisterte das Festival in Kärnten.

Gäste waren die Urenkel von William A. Davidson, Karen und Bill Davidson. In der Harley Village in Faak wurden alle neuen Modelle für 2020 vorgestellt. Mit darunter die neue Low Rider S. Und die Touring Modelle. In der Demo Ride Area konnten Motorradbegeisterte Proberunden drehen. Die Custombike-Show am Freitag zeigte mit über 70 Maschinen die Kreativität ihrer Erbauer. Live Acts sorgten in der neuen Harley Saloon Lounge für Party.

