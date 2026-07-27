Über 90.000 Motorräder mehr als im ersten Halbjahr 2025

Über 90.000 Motorräder mehr als im ersten Halbjahr 2025 – Die Zahl der neu zugelassenen Motorräder und -roller ab 50 Kubik ist im ersten Halbjahr in den fünf europäischen Hauptmärkten um 16,8 Prozent auf 639.490 Fahrzeuge gestiegen.

Das sind nach Angaben des europäischen Herstellerverbands ACEM 94.363 Neuzulassungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Deutschland ist mit dem prozentual stärksten Wachstum – plus 27,6 Prozent – nach Italien – +13,2 % – und Spanien +23,6 % – der drittgrößte Markt. Zusammen mit Frankreich +6,4 % und Großbritannien +15,8 % stellen diese Länder gut 80 Prozent des europäischen Marktes dar.

In der Fahrzeugklasse L1e bis maximal 45 km/h kletterten die Verkäufe um 4,7 Prozent auf 72.076 Mofas und Kleinkrafträder. Hier gehören Frankreich (+3,5 %), Belgien (+8,8 %), die Niederlande (-5,4 %), Deutschland (+9,3 %), Italien (+18,2 %) und Spanien (+9,1 %) zu den sechs größten Märkten.

Auch der österreichische Markt hat sich im 1. Halbjahr 2026 deutlich besser entwickelt als im 1. Halbjahr 2025. Nach den Zahlen der ARGE 2Rad und Statistik Austria wurden 22.015 motorisierte Zweiräder neu zugelassen, das entspricht einem Plus von 7,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.