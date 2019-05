Union Glashütte – Chronograph-Sonderedition

Anlässlich des 90 Jahr-Jubiläums des Gaisbergrennens bringt Union Glashütte eine Chronograph-Sonderedition. Als Partner der Oldtimerrallye (30.5.-1.6.) würdigt man dieses Jubiläum. Union Glashütte lanciert die Sonderedition des Noramis Chronographen in einer limitierten Auflage von nur 30 Stück weltweit. Erhältlich ist er ab Ende Mai ausschließlich bei KRUZIK Uhren & Juwelen in Salzburg.

Sportliche Eleganz im Retro-Stil: Die Stoppfunktion verbindet stilvolle Schlichtheit mit einer sportlichen Note. Details und Verarbeitung innen wie außen unterstreichen den klassischen Look der Uhr. Das weiße ist Zifferblatt mit Chronographen-Totalisatoren und Tachymeterskala in grünem Farbton gestaltet. Er erinnert an das legendäre „British Racing Green“. Die Spezialgravur „90 Jahre Gaisbergrennen“ am Gehäuseboden zeugt von der Verbundenheit zu diesem Motorsportereignis.

Das Automatikwerk verfügt über eine Gangreserve von bis zu 60 Stunden. Und das Milanaise Armband liegt angenehm am Handgelenk an. In einer exklusive Edelholzverpackung mit zusätzlichem Band auch ein ideales Geschenk für Oldtimer-Fans. Um 2.790 Euro.

