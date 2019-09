Universo Ferrari – die Ausstellung

Die Ausstellung Universo Ferrari hat ihre Pforten geöffnet. Erstmals können Besucher an einem für die Marke historischen Ort in die Welt von Ferrari eintauchen. Der von Kunden, Fans und Ferrari-Liebhabern lange erwartete Event findet in einem Gebäude auf dem Renngelände in Fiorano statt. Alles was Ferrari einmalig macht, ist zu sehen. Den ganzen Monat September über gibt es eine Reihe exklusiver Führungen.

Der Rundgang durch die Ausstellung beginnt mit der besonderen Rennsport-Leidenschaft des Gründers von Ferrari. In der Mitte der großen Halle postiert: der SF90, der aktuell in der Formel 1 eingesetzten Monoposto. Er steht für die Scuderia Ferrari, das Formel 1-Team, das heuer seinen 90. Geburtstag feiert.

Markenhistorie nach Themenbereichen

Weiter geht es in der Marken-Historie im „Ferrari Classiche”. Die berühmte Werkstatt, in der Ferrari Modelle zu Ikonen der Automobilwelt werden, perfekt restauriert und gepflegt. Unangefochtener Star: der 250 GTO aus 1962. Einer der berühmtesten Ferraris und ein Sammler-Traum.

Den Ferrari Lifestyle symbolisiert ein LaFerrari Aperta aus 2016. Dem Stichwort „Competition“ entspricht ein FXX-K Evo 2017, mit maximaler Leistung. Zahllosen Events und Programme für und mit Ferrari-Kunden visualisieren GT Lifestyle und Corse Clienti & Competizioni GT.

Im Mittelpunkt des Themas Sportwagenrennen stehen die Trophäe, die Ferrari dieses Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat und ein 488 GTE.

Als Krönung ist die gesamte Ferrari Modellpalette auch für die Öffentlichkeit zu sehen. 2019 reichhaltiger als je zuvor. Das neueste Modell in dieser Reihe ist der SF90 Stradale, der erste Serien-Supercar der Ferrari Geschichte mit Hybridantrieb.

Den Abschluss der Ausstellung bilden die Ferrari-Modelle Monza SP1 und SP2 aus dem Jahr 2018. Sie sind die Vorväter der Spezialserie Icona. Die gibt es nur in limitierterAuflage. Und sie bildet die Brücke von der Vergangenheit zur Zukunft der Marke. An der Fiorano-Rennstrecke können die Besucher Im September verschiedene Modelle bei ihren Testfahrten auf der Strecke beobachten.

Die Ausstellung ist an den Wochenenden 21.-22. September und 28.-29. September auch für Fans und Ferrari-Liebhaber geöffnet. Exklusive Führungen müssen (vorbehaltlich Verfügbarkeit) vorher auf der Website des Ferrari Museums gebucht werden: www.musei.ferrari.com

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp